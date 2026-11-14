Squads Pretoria Capitals vs Mi Cape Town T20 SA20 12.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Brevis Dewald
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Dawood Junaid
bowler
Boult Trent
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Jacks Will
batsman
Janat Karim
all rounder
Lubbe Wihan
batsman
Khan Rashid
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Lategan Dan
no information yet
Mahmood Saqib
bowler
Linde George
all rounder
Majola Buyanda
no information yet
Luus Tristan
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Ngidi Lungi
bowler
Piedt Dane
bowler
Overton Craig
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Parsons Bryce
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Peters Gideon
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Russell Andre
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Smith Jason
batsman
Smeed Will
batsman
Snyman Jacques
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
van Vuuren Tiaan
all rounder
Match has not started yet