Squads Pretoria Capitals vs Mi Cape Town T20 SA20 12.02.2027

T20

PRE
PRE
CAP
CAP

Playing

PRE
PRE
CAP
CAP
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Janat Karim

all rounder

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Majola Buyanda

no information yet

Moores Tom

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Smeed Will

batsman

Snyman Jacques

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

PRE
PRE
CAP
CAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet