Squads Pretoria Capitals vs Durban Super Giants T20 SA20 19.01.2027

T20

PRE
PRE
DUR
DUR

Playing

PRE
PRE
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Bosch Eathan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Majola Buyanda

no information yet

Galiem Dayyaan

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Smeed Will

batsman

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Bench

PRE
PRE
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet