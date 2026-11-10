Squads Pretoria Capitals vs Durban Super Giants T20 SA20 19.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Brevis Dewald
all rounder
Ackerman Marques
batsman
Dawood Junaid
bowler
Ahmad Noor
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Bedingham David
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Lubbe Wihan
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Majola Buyanda
no information yet
De Zorzi Tony
batsman
Makhanya Sibonelo
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Galiem Dayyaan
all rounder
Overton Craig
bowler
Harmer Simon
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Islam Taijul
bowler
Peters Gideon
bowler
Jones Evan
batsman
Prince Meeka-eel
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Russell Andre
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Maphaka Kwena
bowler
Smeed Will
batsman
Markram Aiden
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Narine Sunil
all rounder
Yusuf Codi Ethan
bowler
Simelane Andile
bowler
Match has not started yet