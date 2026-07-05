Match details Essex vs Middlesex T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

142

MID
MID

143

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 05, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersPepper Michael, Walter Paul Ian, Cox Jordan, Allison Charles, Benkenstein Luc, Critchley Matt, Harmer Simon, Snater Shane, Akhter Zaman, Jones Mackenzie, Cook Sam
BenchBennett Charlie Edward, Das Robin, Fernandes Simon Maurice L, Mulder Wiaan, Thain Noah Robin Mostyn

Middlesex Squad

PlayersBoyle Matt, Caires Joshua Michael De, Holden Max, Du Plooy Leus, Cracknell Joe, Albert Geddes Benedict Brodie, Hollman Luke, Gohar Zafar, Morgan Sebastian Herbert Bache, Helm Tom, Sharma Naavya
BenchBo Cornwell Noah Bo, Bosch Eathan, Falconer Caleb, Higgins Ryan, Rossington Adam

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet