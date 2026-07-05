Squads Essex vs Middlesex T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pepper Michael
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Holden Max
batsman
Allison Charles
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Harmer Simon
bowler
Hollman Luke
all rounder
Snater Shane
bowler
Gohar Zafar
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Helm Tom
bowler
Cook Sam
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Das Robin
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Falconer Caleb
no information yet
Mulder Wiaan
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Rossington Adam
wicket keeper