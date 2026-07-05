Squads Essex vs Middlesex T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

142

MID
MID

143

Playing

ESS
ESS
MID
MID
First TeamSecond Team
Pepper Michael

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Holden Max

batsman

Cracknell Joe

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Jones Mackenzie

all rounder

Helm Tom

bowler

Cook Sam

bowler

Sharma Naavya

no information yet

Bench

ESS
ESS
MID
MID
First TeamSecond Team
Bennett Charlie Edward

no information yet

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Das Robin

batsman

Bosch Eathan

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Falconer Caleb

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper