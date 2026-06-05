Squads Gloucestershire vs Somerset T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hammond Miles
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Short D'Arcy
all rounder
Banton Tom
batsman
Phillips Joseph Peter
batsman
Hermann Jordan
batsman
Taylor Jack
batsman
Abell Tom
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Price Oliver Joseph
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Jansen Duan
bowler
Sams Daniel
all rounder
Taylor Matt
bowler
Overton Craig
bowler
Miles Craig
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Shaw Josh
bowler
De Lange Marchant
bowler
Ball Jake
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Lammonby Tom
batsman
Dhariwal Kamran
no information yet
Pretorius Migael
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Rew James
wicket keeper