Squads Gloucestershire vs Somerset T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

County Ground

GLO
GLO

138

SOM
SOM

137

Playing

GLO
GLO
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Short D'Arcy

all rounder

Banton Tom

batsman

Abell Tom

batsman

Charlesworth Ben

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Ball Jake

bowler

Bench

GLO
GLO
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Dhariwal Kamran

no information yet

Rew James

wicket keeper