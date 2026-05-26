Squads Hampshire vs Essex T20 T20 Blast 26.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vince James
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Weatherley Joe
batsman
Critchley Matt
all rounder
Prest Thomas James
all rounder
Benkenstein Luc
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Fuller James
all rounder
Harmer Simon
bowler
Dawson Liam
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Currie Scott
bowler
Snater Shane
bowler
Neal Andrew
no information yet
Akhter Zaman
all rounder
Wood Chris
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Lehmann Jake
batsman
Das Robin
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Orr Ali
batsman
Potgieter Delano
all rounder