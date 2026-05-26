Squads Hampshire vs Essex T20 T20 Blast 26.05.2026

T20

HAM
HAM

200

ESS
ESS

170

Playing

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Fuller James

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder