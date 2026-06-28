Squads Middlesex vs Durham T20 T20 Blast 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Cracknell Joe
wicket keeper
Lees Alex
batsman
Holden Max
batsman
Clark Graham
batsman
Boyle Matt
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Du Plooy Leus
batsman
Ackermann Colin
all rounder
Robinson Oliver
wicket keeper
Caires Joshua Michael De
batsman
McKinney Ben Stewart
batsman
Hollman Luke
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Raine Ben
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Potts Matty
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Sowter Nathan
bowler
Helm Tom
bowler
Parkinson Callum
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Drissell George
bowler
Falconer Caleb
no information yet
Kohli Virat
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Minto James
no information yet
Rossington Adam
wicket keeper
Mustard Haydon Samuel
no information yet