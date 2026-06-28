Squads Middlesex vs Durham T20 T20 Blast 28.06.2026

T20

Old Deer Park

MID
MID

118

DUR
DUR

218

Playing

MID
MID
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Cracknell Joe

wicket keeper

Lees Alex

batsman

Holden Max

batsman

Boyle Matt

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Ackermann Colin

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Hollman Luke

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Raine Ben

all rounder

Helm Tom

bowler

Bench

MID
MID
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Falconer Caleb

no information yet

Higgins Ryan

all rounder

Minto James

no information yet

Rossington Adam

wicket keeper

Mustard Haydon Samuel

no information yet