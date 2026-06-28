Match details Middlesex vs Durham T20 T20 Blast 28.06.2026

T20

Old Deer Park

MID
MID

118

DUR
DUR

218

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Middlesex won the toss and opt to bat
Time:Sunday, June 28, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersCracknell Joe, Holden Max, Boyle Matt, Du Plooy Leus, Albert Geddes Benedict Brodie, Caires Joshua Michael De, Hollman Luke, Bosch Eathan, Gohar Zafar, Morgan Sebastian Herbert Bache, Helm Tom
BenchBo Cornwell Noah Bo, Falconer Caleb, Higgins Ryan, Rossington Adam

Durham Squad

PlayersLees Alex, Clark Graham, Bedingham David, Ackermann Colin, Robinson Oliver, McKinney Ben Stewart, Aldridge Kasey, Raine Ben, Potts Matty, Sowter Nathan, Parkinson Callum
BenchDrissell George, Kohli Virat, Minto James, Mustard Haydon Samuel, Rhodes Will, Robinson Luke

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet