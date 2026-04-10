Alexander Zak Lees

Alexander Zak Lees

batsman

Full name:Alexander Zak Lees
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Durham

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches101607270
Innings0700
Overs011.100
Balls----
Maidens0100
Runs09600
Wickets0300
Avg03200
SR022.3300
Eco08.5900
BB0200
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches101607270
Innings192756766
Not outs01967
Runs453969125681690
Balls Faced10521952932051376
Avg23.8437.8542.0928.64
SR43.0649.6280.12122.82
Fours581200250167
Fifties2462010
Sixies1462630
Highest6727514490
Hundreds02450

Alexander Zak Lees Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz