Kasey Aldridge

Kasey Aldridge

all rounder

Full name:Kasey Aldridge
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches17145
Innings27143
Overs375.293.05.0
Balls---
Maidens5430
Runs156359058
Wickets39190
Avg40.0731.050
SR57.7429.360
Eco4.166.3411.6
BB650
4w200
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches17145
Innings2583
Not outs413
Runs5793843
Balls Faced11607033
Avg27.575.420
SR49.9154.28130.3
Fours7113
Fifties300
Sixies400
Highest1011232
Hundreds100

Kasey Aldridge Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(5 ov.) 49/0

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz