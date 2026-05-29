Squads Northamptonshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lynn Chris
batsman
Hammond Miles
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Short D'Arcy
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Price Oliver Joseph
all rounder
Willey David
all rounder
Charlesworth Ben
all rounder
Broad Justin
all rounder
Taylor Jack
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Bracey James
wicket keeper
McManus Lewis
wicket keeper
Dhariwal Kamran
no information yet
Harrison Calvin
bowler
Jansen Duan
bowler
Sales James
batsman
Taylor Matt
bowler
Sanderson Ben
bowler
De Lange Marchant
bowler
Scrimshaw George
bowler
Miles Craig
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bartlett George
batsman
Ahmed Daz
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Procter Luke
all rounder
van Buuren Graeme
batsman
Weatherall Raphael A
bowler