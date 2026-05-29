Squads Northamptonshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

County Ground

NOR
NOR

166

GLO
GLO

164

Playing

NOR
NOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Lynn Chris

batsman

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Willey David

all rounder

Charlesworth Ben

all rounder

Broad Justin

all rounder

Bracey James

wicket keeper

McManus Lewis

wicket keeper

Dhariwal Kamran

no information yet

Bench

NOR
NOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Procter Luke

all rounder