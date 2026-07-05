Squads Northamptonshire vs Somerset T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Thomas Joshua F
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Smeed Will
batsman
Harrison Calvin
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Willey David
all rounder
Rew James
wicket keeper
Zaib Saif
all rounder
Rew Thomas
no information yet
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Goldsworthy Lewis
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Bartlett George
batsman
Overton Craig
bowler
Sales James
batsman
Shaw Josh
bowler
Sanderson Ben
bowler
Meredith Riley
bowler
Scrimshaw George
bowler
Ball Jake
bowler
Broad Justin
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Lynn Chris
batsman
Abell Tom
batsman
Miller Angus H
all rounder
Banton Tom
batsman
Procter Luke
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Lammonby Tom
batsman