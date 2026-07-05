Squads Northamptonshire vs Somerset T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

County Ground

NOR
NOR

118

SOM
SOM

223

Playing

NOR
NOR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Thomas Joshua F

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Smeed Will

batsman

Willey David

all rounder

Rew James

wicket keeper

Zaib Saif

all rounder

Rew Thomas

no information yet

McManus Lewis

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Shaw Josh

bowler

Ball Jake

bowler

Broad Justin

all rounder

Bench

NOR
NOR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Lynn Chris

batsman

Abell Tom

batsman

Miller Angus H

all rounder

Banton Tom

batsman

Procter Luke

all rounder

Gregory Lewis

all rounder