Squads Surrey vs Sussex T20 T20 Blast 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Briggs Danny
bowler
Curran Sam
all rounder
Carson Jack
bowler
Curran Tom
all rounder
Clark Tom
batsman
Evans Laurie
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Crocombe Henry T
bowler
Majid Yousef
bowler
Currie Bradley
bowler
Pope Ollie
batsman
Foreman Bertie
all rounder
Roy Jason
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Hughes Daniel
batsman
Topley Reece
bowler
Lamb Danny
all rounder
Worrall Daniel
bowler
Leaning Jack
batsman
Match has not started yet