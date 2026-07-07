Squads Surrey vs Sussex T20 T20 Blast 08.07.2026

T20

SUR
SUR
SUS
SUS

Playing

SUR
SUR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Clark Tom

batsman

Pope Ollie

batsman

Foreman Bertie

all rounder

Roy Jason

batsman

Thomas Adam Roger George

no information yet

Lamb Danny

all rounder

Bench

SUR
SUR
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet