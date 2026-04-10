Sean Frank Hunt

Sean Frank Hunt

bowler

Full name:Sean Frank Hunt
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches197
Innings297
Overs458.352.0
Balls--
Maidens703
Runs1707312
Wickets456
Avg37.9352
SR61.1352
Eco3.726
BB62
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches197
Innings245
Not outs83
Runs9019
Balls Faced33026
Avg5.629.5
SR27.2773.07
Fours122
Fifties00
Sixies00
Highest2213
Hundreds00

Sean Frank Hunt Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver