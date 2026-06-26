Squads Warwickshire vs Worcestershire T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

Edgbaston

WAR
WAR

224

WOR
WOR

165

Playing

WAR
WAR
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Ali Kashif

all rounder

Malik Zen

no information yet

Mohammed Isaac

no information yet

Roderick Gareth

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Hose Adam

batsman

Webster Beau

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

D Oliveira Brett

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Mir Usama

bowler

Woakes Chris

all rounder

Taylor Tom

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

WAR
WAR
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Brookes Ethan

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Cullen Henry James

wicket keeper

Home Jack

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Libby Jake

batsman