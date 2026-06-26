Squads Warwickshire vs Worcestershire T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Yates Robert
batsman
Ali Kashif
all rounder
Malik Zen
no information yet
Mohammed Isaac
no information yet
Mousley Dan
batsman
Roderick Gareth
wicket keeper
Hain Sam
batsman
Hose Adam
batsman
Webster Beau
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Barnard Ed
bowler
D Oliveira Brett
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Waite Matthew
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Mir Usama
bowler
Woakes Chris
all rounder
Taylor Tom
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Allison Ben
bowler
Tariq Usman
no information yet
Singh Fateh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Brookes Ethan
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Cullen Henry James
wicket keeper
Gilchrist Nathan
bowler
Finch Adam
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Home Jack
no information yet
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Libby Jake
batsman
Shaikh Hamza
batsman