Squads Surrey Jaguars vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 05.08.2026

T20i

SUR
SUR
MIS
MIS

Playing

SUR
SUR
MIS
MIS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SUR
SUR
MIS
MIS
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Bajwa Gurbaz

no information yet

Dosanjh Navjot

no information yet

Hinds Terrance

all rounder

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Joshi Padam

no information yet

Heyliger Dillon

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Khan Farhan

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Movva Shreyas

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Reddy Ravinder

no information yet

Siddiqui Junaid

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Smith Odean

all rounder

Tariq Hamza

wicket keeper

Wiese David

all rounder