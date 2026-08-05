Squads Surrey Jaguars vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 05.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bhagwan Udhaya
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Cheema Rizwan
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Dhaliwal Navneet
batsman
Bajwa Gurbaz
no information yet
Gill Mansab
batsman
Dosanjh Navjot
no information yet
Hinds Terrance
all rounder
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Joshi Padam
no information yet
Heyliger Dillon
all rounder
Lister Benjamin
bowler
Islam Shoriful
bowler
Mayers Kyle
all rounder
Khan Farhan
no information yet
McMullen Brandon
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Movva Shreyas
wicket keeper
Parbeja Nav
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Pathan Rayyan
bowler
Narine Sunil
all rounder
Reddy Ravinder
no information yet
Siddiqui Junaid
all rounder
Sidhu Gurpal Singh
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Singh Pargat
batsman
Singh Virandeep
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Smith Odean
all rounder
Tariq Hamza
wicket keeper
Wiese David
all rounder
van Beek Logan
bowler
Zazai Hazrat
batsman