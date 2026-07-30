Squads Toronto Nationals vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026

T20i

TOR
TOR
MIS
MIS

Playing

TOR
TOR
MIS
MIS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TOR
TOR
MIS
MIS
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Ayub Saim

batsman

Al Hasan Shakib

all rounder

Bin Zafar Saad

all rounder

Bajwa Gurbaz

no information yet

Dosanjh Navjot

no information yet

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Heyliger Dillon

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Khan Farhan

no information yet

Reddy Ravinder

no information yet

Malik Farhan

no information yet

Mann Kanwar

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Matharu Jatinder

no information yet

Smith Odean

all rounder

Wiese David

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Rohid Muhammad

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Siddique Zunaed

no information yet

Singh Jagandeep

no information yet

Smit JJ

all rounder