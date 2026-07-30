Squads Toronto Nationals vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ayub Saim
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Bin Zafar Saad
all rounder
Bajwa Gurbaz
no information yet
Dilraj Deol
batsman
Dosanjh Navjot
no information yet
Dutta Nikhil
bowler
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Erasmus Gerhard
batsman
Heyliger Dillon
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Islam Shoriful
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Khan Farhan
no information yet
Hossain Rishad
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Kapoor Armaan
batsman
Parbeja Nav
bowler
Khan Zaman
bowler
Pathan Rayyan
bowler
Kirton Nicholas
batsman
Reddy Ravinder
no information yet
Kumar Rohit
batsman
Sidhu Gurpal Singh
all rounder
Malik Farhan
no information yet
Singh Pargat
batsman
Mann Kanwar
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Matharu Jatinder
no information yet
Smith Odean
all rounder
Munro Colin
batsman
Wiese David
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Zazai Hazrat
batsman
Rohid Muhammad
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Shazad Rommel
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Siddique Zunaed
no information yet
Singh Jagandeep
no information yet
Smit JJ
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman