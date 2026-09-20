Squads Sri Lanka vs Nepal T20i T20 Asian Games 29.09.2026

T20i

SRI
SRI
NEP
NEP

Playing

SRI
SRI
NEP
NEP
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bam Lokesh

batsman

Bhurtel Kushal

no information yet

de Livera Sohan

wicket keeper

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Kc Karan

all rounder

Malla Kushal

all rounder

Malla Sher

all rounder

Sheikh Aasif

wicket keeper

Bench

SRI
SRI
NEP
NEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet