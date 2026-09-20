Squads Sri Lanka vs Nepal T20i T20 Asian Games 29.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Airee Dipendra
all rounder
Arachchige Sahan
batsman
Bam Lokesh
batsman
Bandara Ashen
batsman
Bhurtel Kushal
no information yet
Croospulle Lasith
batsman
Jha Gulshan
bowler
de Livera Sohan
wicket keeper
Jora Sundeep
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Kami Sompal
bowler
Fernando Binura
bowler
Kc Karan
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Kumar Rohit
batsman
Jayawardene Sineth
batsman
Lamichhane Sandeep
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Malla Kushal
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Malla Sher
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Rajbanshi Lalit
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Sheikh Aarif
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Sheikh Aasif
wicket keeper
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Yadav Nandan
bowler
Match has not started yet