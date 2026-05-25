Squads England vs New Zealand T20i T20 Series England vs New Zealand, Women 25.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dunkley Sophia
batsman
Gaze Izzy
wicket keeper
Capsey Alice
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Knight Heather
batsman
Devine Sophie
all rounder
Kemp Freya
bowler
Halliday Brooke
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Green Maddy
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Sharp Izzy
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Kerr JM
bowler
Wong Issy
bowler
Patel Nensi
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Smith Linsey
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Bell Lauren
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Filer Lauren
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Heath Bess
wicket keeper
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Tahuhu Lea
bowler
Wyatt Danielle
batsman