Squads Cameroon vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Abega Julien
no information yet
Bah Chernoh
bowler
Alembe Junior
no information yet
Bangura John
wicket keeper
Aminou Abdoulaye Nono
wicket keeper
Coker Ramond
no information yet
Antangana Roger
all rounder
Conteh Samuel
all rounder
Assengong Sun
all rounder
Gbla Abass
bowler
Bruno Nseke Toube
all rounder
Jalloh Yegbeh
no information yet
Kamara Abu
batsman
Fortune Bomnyuy Veron
no information yet
Lamin Lansana
batsman
Fru Maxwell
bowler
Lassayo John
no information yet
Kinga Honestly
no information yet
Sesay George
bowler
Turay Alusine
batsman
Mpegna Faustin
bowler
Turay Eric Musa
bowler
Tchakou Idriss
batsman
Turay Mohamed
no information yet
Toube Alain Nseke
wicket keeper
Williams Solomon
bowler