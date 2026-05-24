Squads Cameroon vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026

T20i

CAM
CAM

67

SIE
SIE

64

Playing

CAM
CAM
SIE
SIE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CAM
CAM
SIE
SIE
First TeamSecond Team
Abega Julien

no information yet

Alembe Junior

no information yet

Bangura John

wicket keeper

Coker Ramond

no information yet

Antangana Roger

all rounder

Conteh Samuel

all rounder

Assengong Sun

all rounder

Jalloh Yegbeh

no information yet

Kamara Abu

batsman

Fortune Bomnyuy Veron

no information yet

Lassayo John

no information yet

Kinga Honestly

no information yet

Turay Mohamed

no information yet

Toube Alain Nseke

wicket keeper