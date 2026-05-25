Squads Kenya vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bhudia Sachin
all rounder
Akayezu Martin
all rounder
Gill Sachin
batsman
Bimenyimana Zappy
bowler
Gondaria Dhiren
batsman
Cyusa Yves
batsman
Hirani Nitish
all rounder
Gumyusenge Daniel
all rounder
Karim Irfan
wicket keeper
Isaie Niyomugabo
batsman
Langat Peter
bowler
Khan Hamza
batsman
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Manishimwe Oscar
wicket keeper
Mutua Francis Muia
bowler
Michel Iradukunda Jean
all rounder
Ngoche Shem
all rounder
Mugisha Israel
bowler
Oluoch Lucas
bowler
Nadir Muhammad
no information yet
Patel Rakep
batsman
Ndikubwimana Didier
wicket keeper
Patel Subham
no information yet
Ntirenganya Ignace
bowler
Patel Vishil
bowler
Rukiriza Emile
bowler
Singh Sukhdeep
all rounder
Uwimana David
wicket keeper