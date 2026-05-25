Squads Kenya vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026

T20i

KEN
KEN

101

RWA
RWA

102

Playing

KEN
KEN
RWA
RWA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KEN
KEN
RWA
RWA
First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Akayezu Martin

all rounder

Cyusa Yves

batsman

Hirani Nitish

all rounder

Karim Irfan

wicket keeper

Khan Hamza

batsman

Manishimwe Oscar

wicket keeper

Ngoche Shem

all rounder

Nadir Muhammad

no information yet

Ndikubwimana Didier

wicket keeper

Patel Subham

no information yet

Singh Sukhdeep

all rounder

Uwimana David

wicket keeper