Squads Kuwait vs Qatar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 05.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Ilyas
bowler
Amir Uzair
wicket keeper
Ahmed Mirza
bowler
Arshad Saqlain
batsman
Ahmed Nawaf
all rounder
Athamlebbe Mohammad Ahnaff
batsman
Anto Clinto
batsman
Irshad Mohammed
all rounder
Aslam Mohommed
all rounder
Khan Ikramullah
bowler
Bhavsar Meet
wicket keeper
Khan Jassim
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
Khan Md Yousuf Ali
bowler
Idrees Adnan
all rounder
Khan Shiraz
all rounder
Kunjiraman Bipinkumar
no information yet
Lathif Nimish
all rounder
Mirza Adnan
batsman
M Mohammed Shafeeq
bowler
Mohammed Baig Mirza
batsman
Monib Sayed
bowler
Munchummal Bukhari
bowler
Patel Usman
wicket keeper
Murad Muhammad
bowler
Sandaruwan Ravija
batsman
Rathod Himanshu
all rounder
Tahir Bilal
batsman
Tanveer Muhammad
batsman
Umar Muhammad
no information yet
Match has not started yet