Squads Kuwait vs Qatar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 05.10.2026

T20i

KUW
KUW
QAT
QAT

Playing

KUW
KUW
QAT
QAT
First TeamSecond Team
Amir Uzair

wicket keeper

Ahmed Nawaf

all rounder

Irshad Mohammed

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Farooq Muhammad

no information yet

Idrees Adnan

all rounder

Khan Shiraz

all rounder

Kunjiraman Bipinkumar

no information yet

Lathif Nimish

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Rathod Himanshu

all rounder

Umar Muhammad

no information yet

Bench

KUW
KUW
QAT
QAT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet