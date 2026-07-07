Squads MI London vs London Spirit The hundred The Hundred, Women 29.07.2026

The hundred

MI
MI
LON
LON

Playing

MI
MI
LON
LON
First TeamSecond Team
Capsey Alice

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Gardner Jo

no information yet

Gray Eva

bowler

Gibb Daisy

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Harris Grace

all rounder

Scholfield Paige

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Sharma Deepti

all rounder

Wong Issy

bowler

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

MI
MI
LON
LON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet