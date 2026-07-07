Squads MI London vs London Spirit The hundred The Hundred, Women 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Ellie
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Farrant Tash
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Franklin Phoebe
batsman
Glenn Sarah
bowler
Gardner Jo
no information yet
Gray Eva
bowler
Gibb Daisy
no information yet
Griffith Cordelia
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Harris Grace
all rounder
Lanning Meg
batsman
Knight Heather
batsman
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Munro Sophie
bowler
Moore Kalea
bowler
Norgrove Abigale
batsman
Odgers Rebecca
batsman
Norris Tara
bowler
Scholfield Paige
all rounder
Redmayne Georgia
wicket keeper
Slater Rachel
bowler
Sharma Deepti
all rounder
Smale Sophia
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Wellington Amanda
bowler
Wong Issy
bowler
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet