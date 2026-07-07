Squads Southern Brave vs Welsh Fire The hundred The Hundred, Women 22.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Georgia
batsman
Beaumont Tammy
wicket keeper
Bell Lauren
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Bouchier Maia
batsman
Davies Freya
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Davis Georgia
bowler
Coleman Tilly
no information yet
Dunkley Sophia
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Elwiss Georgia
all rounder
Devine Sophie
all rounder
George Katie
bowler
Graham Phoebe
bowler
Griffiths Alex
all rounder
Groves Josie
bowler
Griffiths Alex
no information yet
Kemp Freya
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Jonassen Jess
bowler
Tryon Chloe
all rounder
Langston Beth
bowler
Turner Phoebe
bowler
Levick Katie
bowler
Villiers Mady
bowler
Nicholas Claire
bowler
Wolvaardt Laura
batsman
Phillips Charley
batsman
Wyatt Danielle
batsman
Windsor Emily
batsman
Match has not started yet