Squads Southern Brave vs Welsh Fire The hundred The Hundred, Women 22.07.2026

The hundred

SOU
SOU
WEL
WEL

Playing

SOU
SOU
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Sarah

wicket keeper

Carr Amara

wicket keeper

Coleman Tilly

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Griffiths Alex

no information yet

Southby Rhianna

wicket keeper

Tryon Chloe

all rounder

Bench

SOU
SOU
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet