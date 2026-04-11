Phoebe Antonia Franklin

Phoebe Antonia Franklin

batsman

Full name:Phoebe Antonia Franklin
Nationality:England

Teams

2026 Teams

MI London Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs12
Wickets0
Avg0
SR0
Eco6
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs53
Balls Faced32
Avg53
SR165.62
Fours9
Fifties1
Sixies0
Highest53
Hundreds0

Phoebe Antonia Franklin Schedule & Results

One-Day Cup, Women

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Scholfield, Paige

Scholfield, Paige