Freya Rook

T20 Blast, Women
Durham vs Hampshire
T20 Blast, Women
DUR
178
HAM
146
Surrey vs Durham
T20 Blast, Women
SUR
103
DUR
102
Durham vs Warwickshire
T20 Blast, Women
DUR
140
WAR
113
The Blaze vs Durham
T20 Blast, Women
BLA
153
DUR
156
Yorkshire vs Durham
T20 Blast, Women
YOR
134
DUR
155
Somerset vs Durham
T20 Blast, Women
SOM
155
DUR
158
Hampshire vs Durham
T20 Blast, Women
HAM
131
DUR
128
Durham vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
DUR
80
LAT
79
Durham vs The Blaze
T20 Blast, Women
DUR
148
BLA
147
Durham vs Essex
T20 Blast, Women
DUR
150
ESS
162
Lancashire Thunder vs Durham
T20 Blast, Women
LAT
135
DUR
132
Hampshire vs Durham
T20 Blast, Women
HAM
129
DUR
131
The Blaze vs Durham
T20 Blast, Women
BLA
118
DUR
117