Laura Trotter

Laura Trotter

Full name:Laura Trotter

Teams

2026 Teams

Durham Women

Laura Trotter Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Dobson, Leah

Dobson, Leah

Levick, Katie

Levick, Katie

Filer, Lauren

Filer, Lauren

Bates, Suzie

Bates, Suzie

Marlow, Emma

Marlow, Emma

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Robson, Harriet

Robson, Harriet

Heath, Bess

Heath, Bess

Rodgers, Mia

Rodgers, Mia