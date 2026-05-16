One-Day Cup, Women
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
Essex vs Durham
One-Day Cup, Women
ESS
245
DUR
291
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
|Full name:
|Laura Trotter
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
One-Day Cup, Women
ESS
245
DUR
291
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
T20 Blast, Women
DUR
178
HAM
146
T20 Blast, Women
SUR
103
DUR
102
T20 Blast, Women
DUR
140
WAR
113
T20 Blast, Women
BLA
153
DUR
156
T20 Blast, Women
YOR
134
DUR
155
T20 Blast, Women
SOM
155
DUR
158
T20 Blast, Women
HAM
131
DUR
128
T20 Blast, Women
DUR
80
LAT
79
T20 Blast, Women
DUR
148
BLA
147
T20 Blast, Women
DUR
150
ESS
162
T20 Blast, Women
LAT
135
DUR
132
T20 Blast, Women
HAM
129
DUR
131
T20 Blast, Women
BLA
118
DUR
117