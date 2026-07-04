Baduraliya CC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Baduraliya CC

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Silva, Mishen

Sri Lanka

Komasaru, Chanaka

Sri Lanka

Vithana, Harsha

Sri Lanka

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

Sanjaya, Rohan

Sri Lanka

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Kodamullage, Mahesh

Sri Lanka

Koralage, Gihan

Sri Lanka

Wickramarachchi, Thamindu

Sri Lanka

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Sri Lanka

Silva, Ranesh

Sri Lanka

Fernando, Udumullage Vishara Sasmitha

Sri Lanka

Amarasinghe, Hasitha

Sri Lanka

Muralidaran, Naren

Sri Lanka

De Silva, Senal

Sri Lanka

Gayashan, Venura

Sri Lanka

Kaushal, Janeth

Sri Lanka

Thattil, Roscoe

Sri Lanka

Asanka Silva, Alankara

Sri Lanka

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

Dinuwan, Kavishka

Nirmal, Sasanka

Sri Lanka

Silva, T Rasanjana A

Koshitha, Ruchira

Sri Lanka

Gayshan, Venura

Lakshitha, Thiwanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Shanmuganathan, Sharujan

Sri Lanka

Siriwadhana, Ayana

Sri lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka