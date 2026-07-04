Birmingham Phoenix Cricket Team Players

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Birmingham Phoenix

Fuller, James

New Zealand

Tahir, Imran

South Africa

Wade, Matthew

Australia

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Naseem Shah

Pakistan

Smeed, Will

England

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Woakes, Chris

England

Duckett, Ben

England

Ali, Moeen

England

Ahmed, Rehan

England

Abbott, Sean

Australia

Khan, Shadab

Pakistan

Mahmood, Saqib

England

Richardson, Kane

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Ferreira, Donavon

South Africa

Owen, Mitchell J

Australia

Bedingham, David

South Africa

Bethell, Jacob Graham

England

Livingstone, Liam

England

Evans, Laurie

England

Thompson, Jordan

England

Patel, Rishi

England

James Kimber, Louis Philip

England

Howell, Benny

England

Wood, Chris

England

Donald, Aneurin

England

Currie, Scott

Scotland

Clarke, Joe

England

Patterson-White, Liam

England

Helm, Tom

England

Dickson, Sean

South Africa

Brookes, Henry

England

Mousley, Dan

England

Brookes, Ethan

England

Benjamin, Christopher Gavin

England

Vettori, Daniel

New Zealand

Moore, Harry John

England

McCann, Freddie

England

Tariq, Usman

Pakistan