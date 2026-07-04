Follow us
Fuller, James
New Zealand
Tahir, Imran
South Africa
Wade, Matthew
Australia
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Naseem Shah
Pakistan
Smeed, Will
England
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Woakes, Chris
Duckett, Ben
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Abbott, Sean
Khan, Shadab
Mahmood, Saqib
Richardson, Kane
Sangha, Tanveer
Ferreira, Donavon
Owen, Mitchell J
Bedingham, David
Bethell, Jacob Graham
Livingstone, Liam
Evans, Laurie
Thompson, Jordan
Patel, Rishi
James Kimber, Louis Philip
Howell, Benny
Wood, Chris
Donald, Aneurin
Currie, Scott
Scotland
Clarke, Joe
Patterson-White, Liam
Helm, Tom
Dickson, Sean
Brookes, Henry
Mousley, Dan
Brookes, Ethan
Benjamin, Christopher Gavin
Vettori, Daniel
Moore, Harry John
McCann, Freddie
Tariq, Usman