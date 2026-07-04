Follow us
Cutting, Ben
Australia
Labuschagne, Marnus
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Khawaja, Usman
Burns, Joe
Neser, Michael
Peirson, Jimmy
Sandhu, Gurinder
Truloff, Sam
Steketee, Mark
Wildermuth, Jack
Bazley, James
Heazlett, Sam
Bryant, Max
Edwards, Blake
Bartlett, Xavier
Street, Bryce
Sully, Connor
Guthrie, Liam
Willans, Matthew
Clayton, Jack
Sinfield, Jack
Burdon, Hugo
Whitney, Tom
Dooley, Patrick
McGiffin, Steven
Brown, Josh
Hearne, Lachlan
Kerr, Hayden
Stanlake, Billy
McDermott, Ben
Jain, Aryan
Lynn, Chris
Lovell, Angus
Wood, Jack P
Hunter, Corey Bruce
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Vidler, Callum
Floros, Benji
Mclachlan, Dylan
Geyer, Sam
Paulsen, Steve
McDonald, Ronan
Balkin, Thomas
Ryan, Jem
Jaques, Phil
Reardon, Nathan
Skelly, Samuel
Patterson, Ollie