Karachi Region Whites Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Karachi Region Whites

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Sohail, Haris

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

ur Rehman, Akbar

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Mahmood, Aaliyan

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Khan, Hassan

Pakistan

Shafiq, Asad

Pakistan

Subhan, Fazal

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Iqbal, Fahad

Pakistan

Khan, Tabish

Pakistan

Ilyas, Junaid

Pakistan

Hasan, Mohammad

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Raza ul Hasan, Syed

Pakistan

Alam, Ammad

Pakistan

Qureshi, Ashar

Pakistan

Umar, Mohammad

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Habibullah

Yaqoob, Arif

Pakistan

Afzal, Mohammad

Ali, Nauman

Pakistan

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Khan, Sohail

Pakistan

Ziaullah

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Arshad, Haroon

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Shah, Nadir

Malik, Adeel

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Ibrar

Baig, Asad

Pakistan

Khan, Afnan

Pakistan

Khan, Saqib

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Bangash, Saifullah

Pakistan

Sultan, Jahanzaib

Pakistan

Fazal, Abdullah

Pakistan

Hamza, Mohammad

Pakistan

Tariq Khan, Mohammad

Pakistan

Moiz, Abdul

Pakistan

Khurram, Maaz

Pakistan

Khan, Arbaz

Pakistan

Rizwanullah, -

Shafiq, Asad

Ali, Saad

Pakistan

Ullah, Rizwan