Lahore Region Whites Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lahore Region Whites

Akram, Qasim

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Zain ul Hasan

England

Nasim, Saad

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Ali, Azhar

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Shahid, Obaid

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Aslam, Sami

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Ali Dar, Raza

Pakistan

Khan, Hassan

Pakistan

Akbar, Mohammad Hamza

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Zaryab, Ali

Pakistan

Iqbal, Bilawal

Pakistan

Munir, Fahad

Pakistan

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Ali, Junaid

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Imran Dogar, Mohammad

Ali, Nauman

Pakistan

Rehman, Haseeb Ur

Manzoor, Ali

Pakistan

Kamran Afzal, Mohammad

Pakistan

Shahid, Afaq

Pakistan

Waheed, Mohammad

Pakistan

Ahmad, Nisar

Pakistan

Mohammad, Hassan Khan

Hong Kong, China

Khan, Farhan

Pakistan

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Rameez, Mohammad

Pakistan

Wasif, Muneeb

Pakistan

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Asif, Bilal

Pakistan

Rizwan, Hasan

Pakistan

Hasan, Sami

Naveed, Muhammad

Shah, Ubaid

Pakistan

Asadullah

Pakistan

Mohammad, Khawaja

Pakistan

Azeem, Mohammad

Pakistan

Naveed, Mohammad

United arab emirates

Salman, Mohammad

Pakistan

Farooq, Zainbin

Pakistan

Butt, Hammad

Pakistan

Yousaf, Farhan

Pakistan

Riaz, Samama

Pakistan

Afzal, Kamran

Pakistan

Legari, Imtiaz

Pakistan

Butt, Ali Shahid

Raza, Ali