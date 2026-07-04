Follow us
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Afridi, Abbas
Pakistan
Kuggeleijn, Scott
New Zealand
Seifert, Tim
Khan, Nizakat
Hong Kong, China
Hafeez, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Latham, Tom
Perera, Thisara
Sri Lanka
Udana, Isuru
Paul, Keemo
Abbott, Sean
Australia
Agar, Ashton
Khan, Zahir
Erasmus, Gerhard
Namibia
Taylor, Steven
USA
Saifuddin, Mohammad
Bangladesh
Bosch, Corbin
South Africa
Reifer, Raymon
Barbados
Manenti, Benjamin
Chandimal, Dinesh
Dickwella, Niroshan
Coetzer, Kyle
Scotland
Cross, Matty
Wijeratne, Srimantha
Sana, Kaleem
Spoors, Matthew
Canada
Kumar, Parveen
Narine, Sunil
Trinidad and Tobago
Russell, Andre
Jamaica
Lynn, Chris
Evans, Alasdair
Raja, Akif
Moody, Tom
Singh, Bhupinder
Chima, Anoop Singh
Bajwa, Dilpreet Singh
Hundal, Yuvraj Singh
Khan, Arslan
Gunasekera, Ruvindu
Varadharajan, Aaditya
Khan, Aayan Afzal
United arab emirates
Ravi, Anoop
Randhawa, Charanjit
Raina, Prabhasees
Dhull, Parveen
Devcich, Anton
New zealand
Naveed, Mohammad
Ahmed, Fawad