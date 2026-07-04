Montreal Tigers Cricket Team Players

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Montreal Tigers

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Afridi, Abbas

Pakistan

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Latham, Tom

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Paul, Keemo

Guyana

Abbott, Sean

Australia

Agar, Ashton

Australia

Khan, Zahir

Afghanistan

Erasmus, Gerhard

Namibia

Taylor, Steven

USA

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Bosch, Corbin

South Africa

Reifer, Raymon

Barbados

Manenti, Benjamin

Australia

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Coetzer, Kyle

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Sana, Kaleem

Pakistan

Spoors, Matthew

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Lynn, Chris

Australia

Evans, Alasdair

Scotland

Raja, Akif

United Arab Emirates

Moody, Tom

Australia

Singh, Bhupinder

Chima, Anoop Singh

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Hundal, Yuvraj Singh

Canada

Khan, Arslan

Canada

Gunasekera, Ruvindu

Canada

Varadharajan, Aaditya

Canada

Khan, Aayan Afzal

United arab emirates

Ravi, Anoop

Randhawa, Charanjit

Raina, Prabhasees

Dhull, Parveen

Devcich, Anton

New zealand

Naveed, Mohammad

United arab emirates

Ahmed, Fawad

Australia