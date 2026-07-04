Follow us
Macheka, Kudakwashe
Zimbabwe
Masike, Christophe
Mubaiwa, Wallace
South Africa
Naqvi, Awad
Curran, Ben
England
Mpofu, Chris
Masvaure, Prince
Nyathi, Remembrance
Madziva, Neville
Chingwara, Tafara
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Chinouya, Michael
Chikowero, Manson
Musakanda, Tarisai
Mumba, Carl
Carlson, Kiran
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Masocha, Ronald
Musekiwa, T
Murwendo, Davis
Naqvi, Antum
Chirwa, Victor
Evans, Brad
Akram, Faraz
Kasuza, Kevin
Schadendorf, Dane
Brookes, Henry
Mugava, Simon
Rowe, Patrick
Australia
Mire, Solomon
Taylor, Brendan
Matsiwe, Bright
Adil, Muhammad
Nzvenga, Dylan
Macheke, Hendrichs
Cremer, Graeme