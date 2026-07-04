Mid West Rhinos Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mid West Rhinos

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Masike, Christophe

Zimbabwe

Mubaiwa, Wallace

South Africa

Naqvi, Awad

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Nyathi, Remembrance

Zimbabwe

Madziva, Neville

Zimbabwe

Chingwara, Tafara

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Chinouya, Michael

Zimbabwe

Chikowero, Manson

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Carlson, Kiran

England

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Masocha, Ronald

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Murwendo, Davis

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Chirwa, Victor

Evans, Brad

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

Brookes, Henry

England

Mugava, Simon

Zimbabwe

Rowe, Patrick

Australia

Mire, Solomon

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Matsiwe, Bright

Adil, Muhammad

Nzvenga, Dylan

Macheke, Hendrichs

Zimbabwe

Cremer, Graeme

Zimbabwe