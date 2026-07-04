Northern Knights Cricket Team Players

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Northern Knights

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Verma, Anurag

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Gibson, Zak

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Lellman, Fergus

New Zealand

Dadswell, Shane

South Africa

van Woerkom, Theo

New Zealand

Davey, Sean Benjamin

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

van der Merwe, Jason

Ireland

Mulder, Jacob

Ireland

Matchett, John

Ireland

Calitz, Benjamin

Canada

Kennedy, Adam

Ireland

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Georgeson, Luke

New Zealand

Malan, Andre

South Africa

Winter, Nick

Australia

van der Gugten, Tim

Netherlands

McCollum, James

Ireland

Commins, Murray

South Africa

Singh, Simi

Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Carmichael, Cade

South Africa

Rock, Neil

Ireland

Topping, Morgan

Ireland

Pretorius, Ruhan

South Africa

Foster, Matthew

Australia

Koen, Tyron

South Africa

Robertson, Cian

Ireland

Burton, Max

Ireland

Lutton, Finn

Ireland

Dyer, Harry

Ireland

Vettori, Daniel

New Zealand

Egan, Jake

Ireland

Pamment, James

New Zealand

Bocock, Peter

New Zealand

Neill, Jordan

Ireland

Hilton, Kian

Ireland

Pomare, Ben

New Zealand

Metcalfe, Ollie

Topping, Sam

England

Hunter, James

Ireland

Adey, Aditya

Ireland

Lecky, Adam

Devcich, Anton

New zealand

Baker, James

New zealand

Watling, BJ

New zealand

Brownlie, Dean

New zealand

Drysdale, Peter

England

Wilson, Gary

Ireland

Halliday, Matthew

Ireland

Leckey, Adam

Ireland

Swart, Charles