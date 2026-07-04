Follow us
Southee, Tim
New Zealand
Wagner, Neil
Boult, Trent
Raval, Jeet
Verma, Anurag
Walker, Joe
Kuggeleijn, Scott
Hampton, Brett
Carter, Joe
Seifert, Tim
Cooper, HR
Gibson, Zak
Fisher, Matthew
Clarke, Katene
Lellman, Fergus
Dadswell, Shane
South Africa
van Woerkom, Theo
Davey, Sean Benjamin
Randell, Brett
van der Merwe, Jason
Ireland
Mulder, Jacob
Matchett, John
Calitz, Benjamin
Canada
Kennedy, Adam
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Adair, Mark
Mayes, Thomas
Humphreys, Matthew
Georgeson, Luke
Malan, Andre
Winter, Nick
Australia
van der Gugten, Tim
Netherlands
McCollum, James
Commins, Murray
Singh, Simi
Wilson, Reuben
Adair, Ross
Carmichael, Cade
Rock, Neil
Topping, Morgan
Pretorius, Ruhan
Foster, Matthew
Koen, Tyron
Robertson, Cian
Burton, Max
Lutton, Finn
Dyer, Harry
Vettori, Daniel
Egan, Jake
Pamment, James
Bocock, Peter
Neill, Jordan
Hilton, Kian
Pomare, Ben
Metcalfe, Ollie
Topping, Sam
England
Hunter, James
Adey, Aditya
Lecky, Adam
Devcich, Anton
New zealand
Baker, James
Watling, BJ
Brownlie, Dean
Drysdale, Peter
Wilson, Gary
Halliday, Matthew
Leckey, Adam
Swart, Charles