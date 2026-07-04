Follow us
Rizwan, Mohammad
Pakistan
Afridi, Abbas
Ihsanullah
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Khan, Yasir
Haris, Mohammad
Muqeem, Sufiyan
Khan, Zohaib
Amin, Adil
Sadaqat, Maaz
Khan, Sajid
Zulkifal, Muhammad
Hussain, Ahmed
Mohsin, Mohammad
Farhan, Sahibzada
Shah, Khalid
Ahmed, Musadiq
Ali, Gauhar
Khan, Azam
Ahmed, Waqar
Ibrahim, Mehran
Wali, Taj
Gul, Nabi
Imran, Mohammad
Khan, Niaz
Ali, Abbas
Jamil, Saqib
Tariq, Abuzar
Khan, Abubakar
Ahmed, Raees
Khan, Zain
Azmat, Aamer
Khan, Muhammad Mohsin
Shah, Haris Ali
Khan, Mohammad Amir
Tahir, Zeeshan
Israrullah, Israrullah
Ibrahim, Sajjad
Junaid, Mohammad
Najeebullah
Umar, Moazzam
Ali, Nizar
Amir Barki, Muhammad
Tariq, Usman
Shoaib, Mohammad
Razaullah, Razaullah
Afridi, Salman