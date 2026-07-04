Peshawar Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Peshawar Region

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Khan, Zohaib

Pakistan

Amin, Adil

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Zulkifal, Muhammad

Pakistan

Hussain, Ahmed

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Shah, Khalid

Ahmed, Musadiq

Pakistan

Ali, Gauhar

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Ibrahim, Mehran

Pakistan

Wali, Taj

Pakistan

Gul, Nabi

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Ali, Abbas

Pakistan

Jamil, Saqib

Tariq, Abuzar

Khan, Azam

Pakistan

Khan, Abubakar

Pakistan

Ahmed, Raees

Pakistan

Khan, Zain

Azmat, Aamer

Pakistan

Khan, Azam

Khan, Muhammad Mohsin

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Shah, Haris Ali

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Tahir, Zeeshan

Israrullah, Israrullah

Pakistan

Ibrahim, Sajjad

Pakistan

Junaid, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Najeebullah

Umar, Moazzam

Ali, Nizar

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Amir Barki, Muhammad

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Shoaib, Mohammad

Razaullah, Razaullah

Pakistan

Afridi, Salman

Pakistan