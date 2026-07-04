Rajasthan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Rajasthan

Sharma, Shubham

India

Singh, Akash

India

Chahar, Rahul

India

Hooda, Deepak

India

Ahmed, Khaleel

India

Nagarkoti, Kamlesh

India

Rathore, Kunal Singh Ajay

India

Lomror, Mahipal

India

Choudhary, Deepak

Suthar, Manav

India

Singh, Tajinder

India

Choudhary, Aniket

India

Kothari, Yash

India

Lamba, Abhimanyu

India

Garhwal, Shubham

India

Godara, Sumit

India

Choudhary, M

India

Khan, Mohdajaz Arafat

India

Sharma, Ashok

India

Singh, Ajayraj Praduman

Sharma, Shubham

India

Gupta, Arjit

India

Singh, Chandrapal

India

Garhwal, Aditya

India

Singh, Manender

India

Joshi, Samarpit

India

Dhiwan, Sahil

Gautam, Amitkumar

India

Akthar, Azeem

Choudhary, Rajat

India

Karwasara, Deepak Deva Ram

Singh Gurjar, Virendra

Nehra, Himanshu

Ul-Haq, TM

India

Chauhan, Shiva

Jain, Mohit

India

Lamba, Karan

India

khan, Zubair Ali

India

Kookna, Ajay

India

Bishnoi, Rajesh

India

Lamba, Ankit

India

Singh, Rituraj

India

Khan, Salman Faruk

India

Golada, Ramnivas

India

Kumar, Hemant

Ayachi, Nakul

India

Bhambhu, Danish

Saini, Rajkumar

India

Rajpoot, Ankit

India

Chaudhary, Ankit

India

Bist, Chetan

India

Menaria, Ashok

India

Singh, Kukna Ajay

India

Chouhan, Ram Mohan

India

Sharma, Kartik

India

Yadav, Sachin

India

Singh Rathore, Rajveer

India

Singh Shekhawat, Aman

India

Roy, Hrituraj

India

Singh, Jaideep

India

Rathore, Aditya

Chelani, Amol Sanjay

Changra, Mohit