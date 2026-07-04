Rawalpindi Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Rawalpindi Region

Ali, Ahsan

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Hassan, Amir

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Sultan, Taimur

Pakistan

Irfan Jr, Mohammad

Pakistan

Anwar, Jamal

Pakistan

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Sohail, Aamer

Pakistan

Khan, Taimur

Pakistan

Ahmed, Ashfaq

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Waheed, Umar

Pakistan

Raza, Hasan

Pakistan

Tayyab Abbas

Pakistan

Khan, Umer

Pakistan

Masood, Umair

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Nasir

Pakistan

Riaz, Munir

Pakistan

Ul Mustafa, Raza

Fasih, Abdul

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Khan, Ziad

Pakistan

Shah, Aqib

Pakistan

Shafiq, Farhan

Khan, Atif

Anwar, Mohammad Awais

Khan, Rehman

Khan, Shiraz

Mir, Shoaib

Pakistan

Usman, Khalid

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Ali, Yasir

Pakistan

Faizan, Mohammad

Pakistan

Nabeel, Mohammad

Pakistan

Hasan, Raza

Pakistan

Nabeel, Mohammed

Pakistan

Ahmed, Yasir