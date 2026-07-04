Samp Army Cricket Team Players

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Samp Army

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Wasim, Imad

Pakistan

Khan, Sharjeel

Pakistan

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Ahmad, Qais

Afghanistan

Patel, Deep

India

Carter, Jonathan

Barbados

Udana, Isuru

Sri Lanka

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Patel, Monank

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Reifer, Raymon

Barbados

Nasim, Saad

Pakistan

Thaker, Harsh

Canada

Willey, David

England

du Plessis, Faf

South Africa

Steel, Cameron

USA

Taylor, Jack

England

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Hamza, Amir

Afghanistan

Chetty, Cody

South Africa

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Malhotra, Jaskaran

USA

Chand, Unmukt

India

White, David

South Africa

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Piedt, Dane

South Africa

Dill, Justin

South Africa

Cheema, Rizwan

Canada

Khan, Imran

Pakistan

Homraj, Akshay

Kumar, Duvvarapu Siva

India

Jariwala, Rahul

USA

Narvekar, Neil Sham

Ahmed, Naseer

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Acharya, Manoj

India

Matani, Siddarth

Pathak, Jay

Stoute, Kevin

Barbados

Richards, Heath

USA

Kain, Marty

New Zealand

Patel, Sarnam

Bolisetty, Abhiram

Ali, Arir

Malhotra, Sahib

India

Patel, Hiral

Canada

Gattepalli, Karthik

Thakar, Saurin Nalin