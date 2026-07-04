Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Bilal, Hazrat
Wasim, Imad
Pakistan
Khan, Sharjeel
Asalanka, Charith
Sri Lanka
Ahmad, Qais
Afghanistan
Patel, Deep
India
Carter, Jonathan
Barbados
Udana, Isuru
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Patel, Monank
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Reifer, Raymon
Nasim, Saad
Thaker, Harsh
Canada
Willey, David
England
du Plessis, Faf
South Africa
Steel, Cameron
USA
Taylor, Jack
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Hamza, Amir
Chetty, Cody
Schalkwyk, Shadley Van
Kumar, Nitish
Malhotra, Jaskaran
Chand, Unmukt
White, David
Jayasuriya, Shehan
Piedt, Dane
Dill, Justin
Cheema, Rizwan
Khan, Imran
Homraj, Akshay
Kumar, Duvvarapu Siva
Jariwala, Rahul
Narvekar, Neil Sham
Ahmed, Naseer
Julien, Leonardo
Trinidad and Tobago
Acharya, Manoj
Matani, Siddarth
Pathak, Jay
Stoute, Kevin
Richards, Heath
Kain, Marty
New Zealand
Patel, Sarnam
Bolisetty, Abhiram
Ali, Arir
Malhotra, Sahib
Patel, Hiral
Gattepalli, Karthik
Thakar, Saurin Nalin