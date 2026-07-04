Follow us
Amir, Mohammad
Pakistan
Hafeez, Mohammad
Mpofu, Chris
Zimbabwe
Taylor, Ross
New Zealand
Perera, Thisara
Sri Lanka
Khadka, Paras
Nepal
Mangal, Nawroz
Afghanistan
Afghan, Asghar
Udana, Isuru
Razzaq, Abdul
Afridi, Shahid
Akhtar, Shoaib
Tanvir, Sohail
Dilshan, Tillakaratne
Fernando, Dilhara
Muralitharan, Muttiah
Tharanga, Upul
Saleh, Rajin
Bangladesh
Ghosh, Dhiman
Razzak, Abdur
Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq
Collingwood, Paul
England
Patel, Samit
Panesar, Monty
O Brien, Kevin
Ireland
Amla, Hashim
South Africa
Kallis, Jacques
Morkel, Albie
Morkel, Morne
van Wyk, Morne
Best, Tino
Barbados
Gayle, Chris
Jamaica
Powell, Ricardo
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Simmons, Lendl
Finch, Aaron
Australia
Watson, Shane
Lee, Brett
Singh, Harbhajan
India
Sodhi, Reetinder
Awana, Parvinder
Binny, Stuart
Dinda, Ashok
Vijay, Murali
Bisla, Manvinder
Gambhir, Gautam
Sharma, Joginder
Kaif, Mohammad
Kumar, Praveen
Ojha, Pragyan
Patel, Parthiv
Pathan, Yusuf
Pathan, Irfan
Raina, Suresh
Uthappa, Robin
Tambe, Pravin
Sreesanth, Shanthakumaran