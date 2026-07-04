Legends League Cricket Masters Cricket Tournament Players

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Legends League Cricket Masters

Amir, Mohammad

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Taylor, Ross

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Khadka, Paras

Nepal

Mangal, Nawroz

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Udana, Isuru

Sri Lanka

Razzaq, Abdul

Pakistan

Afridi, Shahid

Pakistan

Akhtar, Shoaib

Pakistan

Tanvir, Sohail

Pakistan

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Muralitharan, Muttiah

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Saleh, Rajin

Bangladesh

Ghosh, Dhiman

Bangladesh

Razzak, Abdur

Bangladesh

Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq

Pakistan

Collingwood, Paul

England

Patel, Samit

England

Panesar, Monty

England

O Brien, Kevin

Ireland

Amla, Hashim

South Africa

Kallis, Jacques

South Africa

Morkel, Albie

South Africa

Morkel, Morne

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Powell, Ricardo

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Finch, Aaron

Australia

Watson, Shane

Australia

Lee, Brett

Australia

Singh, Harbhajan

India

Sodhi, Reetinder

India

Awana, Parvinder

India

Binny, Stuart

India

Dinda, Ashok

India

Vijay, Murali

India

Bisla, Manvinder

India

Gambhir, Gautam

India

Sharma, Joginder

India

Kaif, Mohammad

India

Kumar, Praveen

India

Ojha, Pragyan

India

Patel, Parthiv

India

Pathan, Yusuf

India

Pathan, Irfan

India

Raina, Suresh

India

Uthappa, Robin

India

Tambe, Pravin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India