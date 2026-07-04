ODI Series Afghanistan vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Afghanistan vs Bangladesh

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hassan, Saif

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Kharoti, Nangial

Afghanistan

Hossain, Nazmul

Bangladesh

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan