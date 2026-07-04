Follow us
Ferguson, Lockie
New Zealand
Jamieson, Kyle
Lister, Benjamin
Ashok, Adithya
Boult, Trent
Clarke, Kristian
Foxcroft, Dean
South Africa
Bowes, Chad Jayson
Latham, Tom
McConchie, Cole
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
O'Rourke, William
Cleaver, Dane
Young, Will
Tickner, Blair
Clarkson, Joshua Andrew
Lennox, Jayden
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Islam, Tanvir
Rahman Raja, Rejaur
Hridoy, Towhid
Rahim, Mushfiqur
Iqbal, Tamim
Mahmudullah, Mohammad
Hasan, Zakir
Islam, Shoriful
Haque, Anamul
Sakib, Tanzim Hasan
Sarkar, Soumya
Ankon, Mahidul Islam
Ahmed, Khaled
Hasan, Tanzid
Blundell, Tom
Milne, Adam
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Sears, Ben
Abbas, Muhammad
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Rana, Nahid
Hossain, Rishad