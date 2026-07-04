ODI Series England vs. New Zealand, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series England vs. New Zealand, Women

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Knight, Heather

England

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Wong, Issy

England

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Tahuhu, Lea

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Patel, Nensi

New Zealand

Lamb, Emma

England

Chathli, Kira Meghan

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Grewcock, Jodie

England

Filer, Lauren

England

Arlott, Emily

England

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Illing, Bree

New Zealand

Gaze, Isabella Charli

New zealand

Coleman, Tilly

England