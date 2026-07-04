ODI Series Pakistan vs South Africa, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Pakistan vs South Africa, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Tucker, Delmari

South Africa

Fatima, Eyman

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Akhtar, Waheeda

Pakistan

Alvi, Najiha

Pakistan

de Ridder, Mieke de

South Africa

Shangase, Nondumiso

South Africa

Ridder, Meike de

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Shamim, Rameen

Pakistan

Smit, Miane

South africa