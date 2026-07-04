ODI Series South Africa vs Australia Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series South Africa vs Australia

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Parnell, Wayne

South Africa

Miller, David

South Africa

David, Tim

Australia

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Magala, Sisanda

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Cummins, Pat

Australia

Neser, Michael

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Turner, Ashton

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Johnson, Spencer

Australia

de Kock, Quinton

South Africa

David, Tim

Australia