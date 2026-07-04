Follow us
Stubbs, Tristan
South Africa
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Parnell, Wayne
Miller, David
David, Tim
Australia
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Magala, Sisanda
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Maharaj, Keshav
Phehlukwayo, Andile
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Cummins, Pat
Neser, Michael
Hazlewood, Josh
Sangha, Tanveer
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Coetzee, Gerald
Turner, Ashton
Hardie, Aaron
Johnson, Spencer
de Kock, Quinton