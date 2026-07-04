Follow us
Little, Joshua
Ireland
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Ballance, Gary
Kaia, Innocent
Curran, Ben
England
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Shumba, Milton
Madande, Clive
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Madhevere, Wesley
van Woerkom, Theo
New Zealand
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Humphreys, Matthew
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
McCarthy, Barry
Young, Craig
Kane, Tyrone
Hoey, Gavin
Rock, Neil
Topping, Morgan
Delany, David
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Maposa, Tinotenda Tinashe