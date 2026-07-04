Follow us
Stanislaus, Samuel Sanish Mangat
Malta
Patankar, Darshit
Khan, Aaftab
George, Basil
Bastiansz, Ryan Ricky
Thamotharam, Varun Prasath
Singh, Jaspal
Pai, Balaji Avinash
Gibraltar
Freyone, Julian
Stagno, Kayron
Nestor, Kenroy
Fitzgerald, James Andrew
Advani, Nikhil
Bruce, Louis Michael
Latin, Iain Douglas Michael
Horrocks, Jack
England
Rahman, Fazil
Marks, David Paul
Great Britain
Sharma, Amar
Jerome, Jaison
Khosla, Nowell
Mughal, Fanyan Majeed
Khanna, Niraj
Stoman, Francoise
Portugal
Andani, Azhar
Khan, Muhammad Junaid
Tariq, Mubeen
Greenshields, Conrad
Machado, Miguel
Mehmood, Assad
Maisam Ali, Syed
Shahzad, Najam
Zaib, Amir
Gholiya, Kuldeep
Sarwar, Zohaib
Ghimire, Suman
Chambers, Anthony
Nipo, Siraj
Mirpuri, Kabir
Reyes, Andrwe
Bodha, Samarth
Bishnoi, Ashok
Singh, Yash
Hatchman, Richard John
Zammit, Bryan
West, Jonathan