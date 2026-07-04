T20 Gibraltar Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Gibraltar Tri-Series

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Patankar, Darshit

Malta

Khan, Aaftab

Malta

George, Basil

Malta

Bastiansz, Ryan Ricky

Malta

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Singh, Jaspal

Malta

Pai, Balaji Avinash

Gibraltar

Freyone, Julian

Gibraltar

Stagno, Kayron

Gibraltar

Nestor, Kenroy

Gibraltar

Fitzgerald, James Andrew

Gibraltar

Advani, Nikhil

Gibraltar

Bruce, Louis Michael

Gibraltar

Latin, Iain Douglas Michael

Gibraltar

Horrocks, Jack

England

Rahman, Fazil

Marks, David Paul

Great Britain

Sharma, Amar

Malta

Jerome, Jaison

Khosla, Nowell

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Khanna, Niraj

Malta

Stoman, Francoise

Portugal

Andani, Azhar

Khan, Muhammad Junaid

Tariq, Mubeen

Greenshields, Conrad

Portugal

Machado, Miguel

Mehmood, Assad

Maisam Ali, Syed

Portugal

Shahzad, Najam

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Sarwar, Zohaib

Portugal

Ghimire, Suman

Chambers, Anthony

Nipo, Siraj

Mirpuri, Kabir

Gibraltar

Reyes, Andrwe

Gibraltar

Bodha, Samarth

Gibraltar

Bishnoi, Ashok

Singh, Yash

Malta

Hatchman, Richard John

Gibraltar

Zammit, Bryan

Gibraltar

West, Jonathan

England