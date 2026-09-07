T20 Series England Lions vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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T20 Series England Lions vs Sri Lanka

Rashid, Adil

England

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Jacks, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Buttler, Jos

England

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Overton, Jamie

England

Donald, Aneurin

England

Tongue, Josh

England

Coles, James Matthew

England

Baker, Sonny

England

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka