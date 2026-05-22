Ollie Sykes

Ollie Sykes

Full name:Ollie Sykes
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

MI London

Surrey

Ollie Sykes Schedule & Results

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

ResultSurrey vs Sussex

Surrey vs Sussex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

177

SUS

SUS

176

ResultKent vs Surrey

Kent vs Surrey

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

102

SUR

SUR

106

ResultSurrey vs Essex

Surrey vs Essex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

123

ESS

ESS

124

ResultNottinghamshire vs Surrey

Nottinghamshire vs Surrey

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

163

SUR

SUR

156

One-Day Cup

ResultLancashire vs Surrey

Lancashire vs Surrey

One-Day Cup

The Cricket Field

LAN

LAN

280

SUR

SUR

285

ResultSurrey vs Leicestershire

Surrey vs Leicestershire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

270

LEI

LEI

273

ResultSurrey vs Northamptonshire

Surrey vs Northamptonshire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

258

NOR

NOR

254

ResultWarwickshire vs Surrey

Warwickshire vs Surrey

One-Day Cup

Edgbaston

WAR

WAR

341

SUR

SUR

296

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

292

SUR

SUR

311

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

One-Day Cup

Kennington Oval

SUR

SUR

286

KEN

KEN

191

ResultSomerset vs Surrey

Somerset vs Surrey

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

368

SUR

SUR

180

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar