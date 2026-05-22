Ollie Sykes

T20 Blast
Surrey vs Lancashire
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
213
LAN
154
Middlesex vs Surrey
T20 Blast
The Lord's
MID
143
SUR
144
Hampshire vs Surrey
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
178
SUR
174
Surrey vs Kent
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
116
KEN
118
Surrey vs Middlesex
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
134
MID
130
Surrey vs Hampshire
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
210
HAM
215
Sussex vs Surrey
T20 Blast
County Ground
SUS
171
SUR
175
Essex vs Surrey
T20 Blast
County Ground
ESS
233
SUR
240
Gloucestershire vs Surrey
T20 Blast
County Ground
GLO
191
SUR
134
Surrey vs Sussex
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
177
SUS
176
Kent vs Surrey
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
102
SUR
106
Surrey vs Essex
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
123
ESS
124
Nottinghamshire vs Surrey
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
163
SUR
156