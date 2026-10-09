Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Verreynne, Kyle
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Ackerman, Marques
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Starc, Mitchell
Labuschagne, Marnus
Lyon, Nathan
Boland, Scott
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Neser, Michael
Hazlewood, Josh
Harmer, Simon
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Coetzee, Gerald
Connolly, Cooper
Maddinson, Nic
Harper, Sam
Webster, Beau
Bedingham, David