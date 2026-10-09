Test Series South Africa vs Australia Cricket Tournament Players

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Test Series South Africa vs Australia

Paterson, Dane

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Ackerman, Marques

South Africa

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Lyon, Nathan

Australia

Boland, Scott

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Neser, Michael

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Harmer, Simon

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Connolly, Cooper

Australia

Maddinson, Nic

Australia

Harper, Sam

Australia

Webster, Beau

Australia

Bedingham, David

South Africa